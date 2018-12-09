Novo piso do ginásio de Aquidauana é de última geração e dura até 20 anos

Investimento
Após anos abandonado, o poliesportivo ganha vida e será reaberto em breve
A Prefeitura de Aquidauana faz os ajustes finais da montagem do novo piso do ginásio poliesportivo, que fica no bairro Santa Terezinha. O local estava praticamente abandonado, mas passa por reforma completa e, em breve, os atletas estarão usufruindo de uma nova quadra moderna, com alta tecnologia de absorção de impacto.
O piso modular indoor destaca-se pela resistência à umidade e pelo ciclo de vida estimado em 20 anos. Além disso, tem alta resistência mecânica e 10 anos de garantia. Desenvolvido com Polipropileno Copolimerizado, é 100% reciclável.
A unidade agora entra na fase final de reforma. Hidráulica, elétrica, pintura e agora o novo piso. Em breve voltará ser palco de momentos de alegria e euforia, onde principalmente a juventude poderá realizar a prática de esporte.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS