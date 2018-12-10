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Coronel Bogoni deixa Batalhão de Aquidauana para assumir cargo na Capital

Ele será chefe de estado-maior do 3° Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro

Renan Nucci

Publicado em 10/12/2018 às 15:30

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Após longa data de importantes serviços prestados, o tenente-coronel Fábio Bogoni vai deixar o comando do 9° Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana. No próximo dia 20, ele passa o cargo para o tenente-coronel Alexandre Costa, em cerimônia que será realizada no quartel.

Natural de Porto Velho, Bogoni vai assumir o posto de chefe de estado-maior do 3° Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro em Campo Grande, unidade que comanda o Batalhão de Aquidauana. “Sou muito agradecido por tudo que Aquidauana e Anastácio fizeram por mim”, disse.

No dia primeiro, Bogoni participou da formatura da primeira turma de aspirantes do Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva, um dos últimos atos como comandante. Segundo ele, seu substituto já está em Aquidauana para início das atividades do processo de transição de função.

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