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Funtrab abre 437 vagas de trabalho em MS com nove delas para Aquidauana

Vagas são para cozinheiro, chapista, serviços gerais, motorista, nutricionista, peão e tosador

Renan Nucci

Publicado em 10/12/2018 às 14:31

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Além das 114 vagas de emprego somente para Campo Grande, estão abertas mais 437 vagas nas agências da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) espalhadas pelos municípios do interior do Estado, nesta segunda-feira (10.12).

Só em Aquidauana são nove vagas para cozinheiro, chapista, serviços gerais, motorista, nutricionista, peão e tosador. Os interessados devem comparecer à Rua Estevão Alves Correa, 1.895, Bairro Alto.  (67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 07h30 às 13h30).

O destaque é para Costa Rica com 60 vagas disponíveis. As oportunidades são principalmente para trabalhos no Agronegócio, sendo 13 vagas para operador de máquina agrícola.

Os interessados em candidatar-se a uma das vagas no município devem procurar a agência da Funtrab localizada na rua Josina Garcia de Melo, 205 Centro. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A lista completa de vagas para o interior do Estado e os endereços das agências da Funtrab pode ser conferida neste link

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