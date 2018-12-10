IFMS abre 180 vagas em cursos de qualificação profissional em Aquidauana

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta segunda-feira, 10, 1.596 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualificação Profissional para ingresso no primeiro semestre de 2019. São oferecidas 391 vagas em cursos na modalidade presencial e 1205 a distância.

Em Aquidauana, são 180 vagas nas áreas de Inglês, Espanhol, Operador de Computador, Pedreiro de Alvenaria e Desenhista de Topografia. Os cursos serão oferecidos também em Água Clara, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter a escolaridade e/ou a idade mínima exigida para o curso pretendido, de acordo com o anexo II do edital de abertura. As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital nº 087/2218, publicado na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições - Serão gratuitas e deverão ser feitas entre os dias 11 de janeiro e 4 de fevereiro, exclusivamente pela Central de Seleção do IFMS. Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer a inscrição nos endereços e horários informados no anexo III do edital de abertura, de segunda a sexta-feira, exceto recessos e feriados.

Ao preencher a inscrição, o candidato deverá informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome.