Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:49

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

IFMS abre 180 vagas em cursos de qualificação profissional em Aquidauana

Ao todo, são 1,5 mil vagas em todo o MS

Renan Nucci

Publicado em 10/12/2018 às 15:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta segunda-feira, 10, 1.596 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualificação Profissional para ingresso no primeiro semestre de 2019. São oferecidas 391 vagas em cursos na modalidade presencial e 1205 a distância.

Em Aquidauana, são 180 vagas nas áreas de Inglês, Espanhol, Operador de Computador, Pedreiro de Alvenaria e Desenhista de Topografia. Os cursos serão oferecidos também em Água Clara,  Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter a escolaridade e/ou a idade mínima exigida para o curso pretendido, de acordo com o anexo II do edital de abertura. As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital nº 087/2218, publicado na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições - Serão gratuitas e deverão ser feitas entre os dias 11 de janeiro e 4 de fevereiro, exclusivamente pela Central de Seleção do IFMS. Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer a inscrição nos endereços e horários informados no anexo III do edital de abertura, de segunda a sexta-feira, exceto recessos e feriados.

Ao preencher a inscrição, o candidato deverá informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Publicidade

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo