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Com investimento de R$ 780 mil, obras do ginásio de Aquidauana estão com 95%

O prédio fica pronto até o dia 15, restando então o paisagismo no entorno

Renan Nucci

Publicado em 11/12/2018 às 17:47

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As obras de reforma do ginásio poliesportivo de Aquidauana, que ficou parado por cerca de três anos, devem ser concluídas até o final do ano, segundo informações de Ronaldo Ângelo, secretário de planejamento do município. O prédio fica pronto até o dia 15, restando então o paisagismo no entorno.

"Estamos com praticamente 95% da obra pronta. Até o fim do ano terminamos, mas ainda não há prazo de inauguração, porque isso cabe ao prefeito", disse Ronaldo, lembrando que a reforma é feita com recursos na ordem de R$ 780 mil, dentre os quais R$ 500 mil do Governo do Estado e o resto da prefeitura.

O local estava praticamente abandonado, mas passa por reforma completa e, em breve, os atletas estarão usufruindo de uma nova quadra moderna, com  alta tecnologia de absorção de impacto.  O piso modular indoor destaca-se pela resistência à umidade e pelo ciclo de vida estimado em 20 anos. 

Além disso, tem alta resistência mecânica e 10 anos de garantia. Desenvolvido com Polipropileno Copolimerizado, é 100% reciclável.  A unidade agora entra na fase final de reforma. Hidráulica, elétrica, pintura e agora o novo piso.  Em breve voltará ser palco de momentos de alegria e euforia, onde principalmente a juventude poderá realizar a prática de esporte.

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