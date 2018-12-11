Com investimento de R$ 780 mil, obras do ginásio de Aquidauana estão com 95%

As obras de reforma do ginásio poliesportivo de Aquidauana, que ficou parado por cerca de três anos, devem ser concluídas até o final do ano, segundo informações de Ronaldo Ângelo, secretário de planejamento do município. O prédio fica pronto até o dia 15, restando então o paisagismo no entorno.

"Estamos com praticamente 95% da obra pronta. Até o fim do ano terminamos, mas ainda não há prazo de inauguração, porque isso cabe ao prefeito", disse Ronaldo, lembrando que a reforma é feita com recursos na ordem de R$ 780 mil, dentre os quais R$ 500 mil do Governo do Estado e o resto da prefeitura.

O local estava praticamente abandonado, mas passa por reforma completa e, em breve, os atletas estarão usufruindo de uma nova quadra moderna, com alta tecnologia de absorção de impacto. O piso modular indoor destaca-se pela resistência à umidade e pelo ciclo de vida estimado em 20 anos.

Além disso, tem alta resistência mecânica e 10 anos de garantia. Desenvolvido com Polipropileno Copolimerizado, é 100% reciclável. A unidade agora entra na fase final de reforma. Hidráulica, elétrica, pintura e agora o novo piso. Em breve voltará ser palco de momentos de alegria e euforia, onde principalmente a juventude poderá realizar a prática de esporte.