Investidura de coroinha rouba cena em celebração de Nossa Senhora

Um fato diferente marcou a celebração deste sábado, 08 de dezembro, durante as homenagens aos 126 anos da Padroeira de Aquidauana, Nossa Senhora da Conceição.

Além das admirações prestada pelos fieis durante toda a cerimônia, um momento acabou chamando a atenção de todos os cristãos: a investidura da mais nova coroinha da Paróquia.

Com apenas 6 anos e mesmo não tendo idade para servir ao altar, a pequena Ana Júlia de Oliveira Silva convenceu os padres de Aquidauana que estava pronta para uma missão muito especial da Igreja Católica.

Ela contou com a ajuda das irmãs, Jaice e Milena, que gravaram a caçulinha brincando de servir ao altar. "Ela já vinha insistindo aos padres para que pudesse ser servidora junto com a sua irmã do meio, mas como ela é muito nova, eles tentavam convencê-la de que teria que esperar crescer um pouco mais. Ela entendeu que teria que esperar mas continuava sempre brincando de servir em casa.

Resolvemos gravar ela brincando e enviamos para os padres, eles ficaram muito admirados com a postura dela. Após perceberem que ela tinha vocação, entraram em consenso e fizeram a proposta para que ela fosse investida", contou a irmã Jaice, ao Site O Pantaneiro.

Com o aceite, a família providenciou o traje e a surpresa para Ana Júlia veio durante a missa solene, neste sábado, 08 de dezembro. Toda a família participava da comemoração quando o Pároco, Pe Tiago Machado, chamou Ana Júlia no altar e fez a revelação. Muito feliz, ela agradeceu Nossa Senhora por atender seu pedido e já começou o seu ofício. De tão pequenininha, os fieis quase não conseguiam vê-la lá em cima.

Os pais, Wilson e Vanda, não escondem o orgulho da pequenininha. "Estaremos sempre em oração para que ela continue nessa caminhada de fé e que Nossa Senhora abençõe essa vocação", finalizaram.