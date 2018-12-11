Investidura de coroinha rouba cena em celebração de Nossa Senhora

Pura fofura!
Ana Júlia tornou-se a coroinha mais jovem de Aquidauana
Um fato diferente marcou a celebração deste sábado, 08 de dezembro, durante as homenagens aos 126 anos da Padroeira de Aquidauana, Nossa Senhora da Conceição.
Além das admirações prestada pelos fieis durante toda a cerimônia, um momento acabou chamando a atenção de todos os cristãos: a investidura da mais nova coroinha da Paróquia.
Com apenas 6 anos e mesmo não tendo idade para servir ao altar, a pequena Ana Júlia de Oliveira Silva convenceu os padres de Aquidauana que estava pronta para uma missão muito especial da Igreja Católica.
Ela contou com a ajuda das irmãs, Jaice e Milena, que gravaram a caçulinha brincando de servir ao altar. "Ela já vinha insistindo aos padres para que pudesse ser servidora junto com a sua irmã do meio, mas como ela é muito nova, eles tentavam convencê-la de que teria que esperar crescer um pouco mais. Ela entendeu que teria que esperar mas continuava sempre brincando de servir em casa.
Resolvemos gravar ela brincando e enviamos para os padres, eles ficaram muito admirados com a postura dela. Após perceberem que ela tinha vocação, entraram em consenso e fizeram a proposta para que ela fosse investida", contou a irmã Jaice, ao Site O Pantaneiro.
Com o aceite, a família providenciou o traje e a surpresa para Ana Júlia veio durante a missa solene, neste sábado, 08 de dezembro. Toda a família participava da comemoração quando o Pároco, Pe Tiago Machado, chamou Ana Júlia no altar e fez a revelação. Muito feliz, ela agradeceu Nossa Senhora por atender seu pedido e já começou o seu ofício. De tão pequenininha, os fieis quase não conseguiam vê-la lá em cima.
Os pais, Wilson e Vanda, não escondem o orgulho da pequenininha. "Estaremos sempre em oração para que ela continue nessa caminhada de fé e que Nossa Senhora abençõe essa vocação", finalizaram.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS