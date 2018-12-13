Projeto da Assistência Social de Aquidauana é premiado em concurso de boas práticas de gestão

O Projeto Abraço, da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana foi premiado hoje, 12, e no “1° Prêmio Mariluce Bittar: Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), vai contemplar as gestões com boas ações na área da Assistência Social.

O objetivo do Prêmio é ser instrumento para identificar, disseminar e reconhecer práticas bem-sucedidas desenvolvidas pela política de assistência social e que estejam contribuindo para modernização, inovação, eficácia e eficiência do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Consideram-se boas práticas as atividades inovadoras, criativas e com resultados comprovados, implementadas e executadas por gestores(as) e profissionais do SUAS, em âmbito governamental, com o objetivo de aumentar a qualidade dos serviços socioassistenciais entregues aos cidadãos e que estejam em consonância com os instrumentos normativos que baseiam o Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

O Projeto Abraço, de Aquidauana, concorreu na categoria serviços socioassistenciais, concorrendo com Camapuã e Nova Andradina, se destacando com a grandeza da atuação e resultados apresentados, conquistando o 3º lugar, em sua categoria. A equipe do projeto recebeu a premiação no valor de R$ 2 mil reais e placas de homenagem, além de um certificado de premiação para o prefeito Odilon Ribeiro.

A solenidade de premiação aconteceu nesta tarde, 12, na Escola do Suas/MS Mariluce Bittar, em Campo Grande e contou com a presença das profissionais do projeto Abraço, Juliane Ribeiro, Fernanda Saraiva Lucena, Paula Aparecida de Barros e Eliana Madeira Sanches, a chefe de gabinete da SAS, Sandra Cristina G. S. Amorin, que no ato representou o secretário da SAS, Marcos Chaves.

Aquidauana se destacou no prêmio, com a inscrição em agosto de 2018, detalhando um relato de experiência do projeto Abraço, com dados e números, comprovando o trabalho que vem sendo executado em Aquidauana.

A equipe aquidauanense recebeu a premiação das mãos da secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho - Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, da superintendente da Política de Assistência Social, Sallete Marinho de Sá e da Secretária Nacional de Assistência Social, Maria do Carmo Brant de Carvalho.



O PROJETO

Em 2015, a Secretária Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) designaram uma equipe técnica para a criação de um projeto específico para o atendimento ao adolescente autor de ato infracional e sua família, surgindo assim o Projeto Abraço.

Desde junho de 2015, o Projeto Abraço é responsável pelo acompanhamento dos adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA) no município.

Com isso, Aquidauana conta com um projeto específico, que presta atendimento aos adolescentes e suas famílias e auxilia na integralidade dos direitos da criança e do adolescente.

“Nos orgulhamos do projeto Abraço, da equipe competente e polivalente que atua no projeto e que tem prestado um serviço com profissionalismo, ‘desafogando’ a equipe técnica do CREAS e facilitando o andamento e diálogo com o Poder Judiciário quanto a produção documental, estudos de caso e desenvolvimento do processo no Fórum e o devido cumprimento efetivo das medidas socioeducativas impostas aos adolescentes autores de atos infracionais”, explicou o secretário municipal de Assistência Social Marcos Chaves.

A coordenadora do projeto, Juliane Ribeiro destaca que a equipe atua no projeto Abraço buscando resgatar e ressocializar este adolescente, para que não haja reincidência de ato infracional. “Nosso esforço é para que o adolescente tenha sua trajetória de vida mudada e comportamento saudável. Trabalhamos a família para que esteja preparada para acolher e orientar este adolescente nesta nova fase, ainda buscamos minimizar ou sanar problemáticas encontradas e, principalmente, trabalhamos a prevenção e orientação sobre o ato infracional, levando aos adolescentes sobre medidas socioeducativas”, detalhou Juliane.

Em nota, a equipe do Projeto Abraço agradece ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Aquidauana, em especial à Guaraciaba de Fátima Gomes, a equipe gestora e técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social e equipe da Prefeitura Municipal de Aquidauana e ao prefeito Odilon Ribeiro e secretário Marcos Chaves pelo apoio ao projeto.

