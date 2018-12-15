Alespana e Marinha preparam fuzileiros para o mercado de trabalho em Aquidauana

Representantes do Comando do 6º Distrito Naval, com sede em Ladário, firmaram parceria com a Associação Leste Pantaneira de Apicultores (Alespana) de Aquidauana, com objetivo de capacitar soldados. O projeto visa preparar os jovens para que, ao fim do serviço militar, sejam reinseridos no mercado de trabalho.

Segundo Cláudio Zupo Valente, fuzileiro naval capitão de fragata, a corporação busca oferecer aos integrantes não apenas o conhecimento militar, mas também prepará-los em setores que estão se desenvolvendo economicamente em Mato Grosso do Sul, como meio de lhes garantir experiência e chances de emprego.

"Essa parceria é importante porque a gente precisa dar oportunidades para os jovens após prestação do serviço militar. É preciso que eles tenham condições de ter uma carreira, um norte na vida. A gente capta jovens de 18 anos e é verdade que eles perdem oportunidade de trabalho e estudo, por isso devemos dar a eles esta capacitação".

Maria Silvana Veiga Silveira, apicultora presidente da Alespana, disse que Mato Grosso do Sul hoje conta com poucos profissionais. "Vemos que estes garotos estão bastante animados. Uns vão seguir carreira e isso ajuda no desenvolvimento da apicultura no estado que é pequena. A gente tem necessidade de forma mais profissionais".

Luiz Henrique Oliveira da Cruz, de 19 anos, que ingressou no serviço militar há quatro meses, está empolgado com a ideia. "Esse curso aqui agrega muito, tanto na disciplina, quanto em tudo o que aprendemos até até. Só tenho a agradecer a oportunidade, tendo em vista que este é um ramo que está crescendo e precisa de profissionais".



