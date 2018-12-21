Sexta-feira com pancadas de chuva à tarde em Aquidauana e região

Nesta sexta-feira (21) a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado em Aquidauana e região. De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) deve chover à tarde e à noite

A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus Celsius e a máxima de 36 graus.

A umidade relativa do ar mínima é de 40% chegando a 90% nesta sexta-feira.