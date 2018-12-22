Possibilidade de pancadas de chuva à tarde em Aquidauana e região

Neste sábado (22) o calor continua forte na região de Aquidauana. Entretanto, há previsão de pancadas de chuva à tarde, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus. A máxima será de 36 graus Celsius.

Umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 85%.