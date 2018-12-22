Possibilidade de pancadas de chuva à tarde em Aquidauana e região

Clima
Calor continua predominando na região
Neste sábado (22) o calor continua forte na região de Aquidauana. Entretanto, há previsão de pancadas de chuva à tarde, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus. A máxima será de 36 graus Celsius.
Umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS