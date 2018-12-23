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Incra/MS entrega DAP aos moradores dos Indaiás em Aquidauana

A DAP é o documento que garante o acesso a créditos para investimento no lote

Renan Nucci

Publicado em 23/12/2018 às 11:07

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O Incra/MS entregou 57 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) nos assentamentos de Aquidauana, Indaiás I, II, III e IV, sexta-feira, 21. A DAP permite o acesso aos créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no valor de até R$ 25 mil reais por família para serem investidos na estruturação do lote e inclusão produtiva das famílias.

O secretário municipal de Produção e Meio Ambiente, Roberto Valadares, representou o prefeito Odilon Ribeiro no ato das entregas das DAPs, com a presença do superintendente regional do Incra/MS, Humberto Mota, do gerente regional do Incra em Jardim, Máximo Ribeiro Fernandes, do diretor-presidente da AGRAER, André Nogueira Borges e da coordenadora da AGRAER em Anastácio, Vera Lucia Golze.

A DAP é o documento que garante o acesso a créditos para investimento no lote. Para o secretário Roberto Valdares, esse documento vem em boa hora para as famílias assentadas e é fruto de muita persistência e pedidos do prefeito Odilon, dos assentados e do compromisso do Incra e da Agraer com o desenvolvimento da produção da agricultura familiar em Aquidauana. 

“Com a DAP em mãos, as famílias dos assentamentos poderão ir em busca de mais recursos e crédito para trabalhar e aumentar a produção de hortifrútis, leite, mandioca e outros alimentos. Só temos a agradecer a todos os envolvidos do Incra e da Agraer nesse processo em benefício aos nossos assentados dos Indaiás”, completou Roberto.

Para o chefe da unidade do Incra em Jardim, Máximo Ribeiro, “a DAP é um documento muito importante para a agricultura familiar, pois habilita as famílias junto às instituições bancárias para obter financiamentos agrícolas e, ainda, acessar políticas como o crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

No campo, a Declaração de Aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)  funciona como a identidade do agricultor familiar. É ela que permite o acesso das famílias agrícolas em pelo menos 15 diferentes políticas públicas, tais como: financiamento (Pronaf), créditos da reforma agrária (assentamentos do Governo Federal), programa de habitação rural, certificações de produtos (selos), cursos profissionalizantes (Pronatec), comercialização de alimentos em escolas (merenda escolar), hospitais e instituições militares, entre outros.

Atualmente, estima-se mais de 5,1 milhões de DAP’s ativas em todo o Brasil. No Mato Grosso do Sul, 18.153 agricultores familiares estão em posse do documento, enquanto que 67 associações ou cooperativas fazem uso da DAP Jurídica.

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