Pancadas de chuva ao longo do dia nesta véspera de Natal em Aquidauana e região

Nesta segunda-feira (24), véspera de Natal, a previsão do tempo indica céu nublado e parcialmente nublado, com pancadas de chuva de manhã à noite em Aquidauana e região. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 34 graus Celsius.

A umidade relativa do ar aumenta consideravelmente: mínima de 50% e a máxima de 85_.