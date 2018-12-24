Pancadas de chuva ao longo do dia nesta véspera de Natal em Aquidauana e região

Clima
Calor ameniza com as chuvas de hoje
Nesta segunda-feira (24), véspera de Natal, a previsão do tempo indica céu nublado e parcialmente nublado, com pancadas de chuva de manhã à noite em Aquidauana e região. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 34 graus Celsius.
A umidade relativa do ar aumenta consideravelmente: mínima de 50% e a máxima de 85_.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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