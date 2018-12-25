Pancadas de chuva durante todo o dia neste Natal na região de Aquidauana

Neste Natal (25) o forte calor dos últimos dias dará uma trégua hoje com a formação de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo de todo o dia em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia, o céu fica nublado de parcialmente nublado de manhã à noite.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 34 graus Celsius. A umidade relativa do ar melhora consideravelmente, quando comparada aos dias anteriores. Mínima de 55% e máxima de 90%.