Pancadas de chuva durante todo o dia neste Natal na região de Aquidauana

Clima
Clima ameniza e chuva melhora a qualidade do ar na região Sudoeste
Neste Natal (25) o forte calor dos últimos dias dará uma trégua hoje com a formação de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo de todo o dia em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia, o céu fica nublado de parcialmente nublado de manhã à noite.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 34 graus Celsius. A umidade relativa do ar melhora consideravelmente, quando comparada aos dias anteriores. Mínima de 55% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS