Quarta-feira com céu parcialmente nublado e com chuvas em Aquidauana e região

Nesta quarta-feira (26) o tempo continua chuvoso em Aquidauana e região. De manhã, o céu fica parcialmente nublado e à tarde deve cair pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Ainda há previsão de chuvas à noite também, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima hoje será de 25 graus, podendo chegar a 33 graus Celsius. O tempo também registra alta umidade reativa do ar: mínima de 70% e máxima de 90%.