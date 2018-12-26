Quarta-feira com céu parcialmente nublado e com chuvas em Aquidauana e região

Clima
A temperatura hoje deve variar de 25º a 33º Celsius
Nesta quarta-feira (26) o tempo continua chuvoso em Aquidauana e região. De manhã, o céu fica parcialmente nublado e à tarde deve cair pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Ainda há previsão de chuvas à noite também, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima hoje será de 25 graus, podendo chegar a 33 graus Celsius. O tempo também registra alta umidade reativa do ar: mínima de 70% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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