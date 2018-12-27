Quinta-feira com céu parcialmente nublado em Aquidauana e região

Nesta quinta-feira (27) o céu fica parcialmente nublado durante todo o dia em Aquidauana e região. Há possibiidade de chuvas à tarde, mas o tempo fica abafado e estável ao longo do dia, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorlogia).

A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 35 graus Celsius. Umidade relativa do ar com boa qualidade, de 65% a 90%.