Quinta-feira com céu parcialmente nublado em Aquidauana e região

Clima
Há possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde
Nesta quinta-feira (27) o céu fica parcialmente nublado durante todo o dia em Aquidauana e região. Há possibiidade de chuvas à tarde, mas o tempo fica abafado e estável ao longo do dia, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorlogia).
A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 35 graus Celsius. Umidade relativa do ar com boa qualidade, de 65% a 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS