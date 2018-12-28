Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Aquidauana e região

Clima
Deve chover em pontos isolados da Região Sudoeste. Máxima de 34 graus
Nesta sexta-feira (28) a previsão do tempo indica céu nublado de parcialmente nublado de manhã à noite em Aquidauana e região. O boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que deve chover durante todo o dia, mas em pontos isolados.
A temperatura mínima para hoje será de 23 graus e a máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar deve variar de 50% a 85%. O vento pode variar de fraco a moderado com rajadas.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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