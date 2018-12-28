Prefeitura deposita salários nesta sexta-feira e finaliza ano com 13º pagos

Nesta sexta-feira (28), a Prefeitura Municipal de Aquidauana realizou o pagamento dos servidores municipais da cidade e anunciou que a remuneração deve cair na conta ainda hoje. Conforme o comunicado, o prefeito Odilon Ribeiro, quita, assim, a folha de dezembro e finaliza o ano com o 13° pago ao funcionalismo municipal.

Ainda em nota, o Executivo Municipal defende que deverá continuar a "administrar a cidade priorizando a transparência, tocar as obras de infraestrutura sem deixá-las paralisar, conquistar recursos para projetos, manter a merenda escolar de qualidade e o salário dos servidores pago em dia são princípios que a atual Administração Municipal tem seguido com afinco."

Para o prefeito Odilon Ribeiro, "o ano 2018 chega ao final, pedimos à Deus que renove as nossas forças, nos dê sabedoria e saúde para que toda a nossa equipe da prefeitura continue empenhada trabalhando por uma cidade melhor e por mais qualidade de vida às famílias. Feliz 2019!", finalizou.