Chuva intensa quase alaga rodovia<br> e deixa motoristas em alerta

Após a chuva intensa que atingiu o município de Aquidauana e região durante a madrugada deste sábado (29), motoristas que passam ou irão passar pela rodovia BR-262, próximo ao KM 504 entre os municípios de Anastácio e Miranda devem tomar o máximo de atenção possível. Isso porque devido a chuva, as laterais da rodovia ficaram totalmente alagadas e a água quase está passando para a pista.

A reportagem do O Pantaneiro esteve no local e alerta os motoristas para tomarem bastante cuidado ao passar pela região. A chuva ainda continua nesta tarde e deve prolongar até o início da semana de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo o chefe da Defesa Civil do município, Mário Ravaglia, já choveu mais de 70 millimetros neste sábado e até às 11h, o nível do Rio Aquidauana marcou 3,73 metros.

Confira abaixo o vídeo em que mostra a situação na rodovia: