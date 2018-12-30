Ladrão furta camiseta de marca em loja no centro de Aquidauana

Criminoso se passou por cliente e furtou camiseta de marca na tarde de ontem (29), em loja de roupas e utilidades no centro de Aquidauana. Após o furto, o bandido conseguiu fugir e deixou prejuízo para o comerciante identificado apenas como S.M.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo proprietário da loja, por volta das 17h50, o rapaz tinha cabelo curto e usava camiseta azul e shorts. Ele teria furtado uma camiseta de marca no valor de R$ 104 e depois fugiu em uma bicicleta.

Equipes da Força Tática da Polícia Militar e Rádio Patrulha realizaram diligências na região com o intuito de encontrar o criminoso, mas ele não foi localizado. O caso foi registrado na 1ªDP de Aquidauana como furto.