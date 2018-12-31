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Chuva dá uma pausa e nível do rio cai para 4,8 metros em Aquidauana

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil monitoram a região

Bruna Aquino

Publicado em 31/12/2018 às 18:00

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Mesmo com a semana inteira chuvosa, os moradores de Aquidauana podem ficar mais aliviados nesta virada do ano. Isso porque o nível do Rio Aquidauana registrou queda considerável nesta segunda-feira (31) e atingiu os 4,80 metros, de acordo com a Defesa Civil de Aquidauana.

Conforme já publicado pelo jornal O Pantaneiro, ontem (30), com a prorrogação da chuva na região, a marca passou de 3, registrada no dia anterior, para 5,58 metros. Ainda conforme a Defesa Civil do município, o sinal de alerta é quando o nível sobe para 7 metros.

Segundo o Coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Mário Ravaglia, amanhã, o nível do rio deve baixar ainda mais, então, os moradores e ribeirinhos podem ficar tranquilos. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana monitora a região.

O município registrou hoje céu nublado e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê pancadas de chuva e trovoadas isoladas e sem intensidade no último dia do ano. A temperatura não passa dos 35ºC. A manhã no primeiro dia de 2019 a previsão é apenas de chuvisco.

ÚLTIMA CHEIA

Em fevereiro quando foi a última cheia na região, o nível do rio Aquidauana ultrapassou os 10 metros e ficou perto da maior cheia da história do município, cuja marca, segundo as autoridades, é de 11,20 metros.  

Entretanto, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) afirma que a cheia deste ano já está sendo comparada com a de 2011, quando o nível do rio atingiu 10,70 metros e foi a maior da série histórica registrada.

Na época, 32 famílias, totalizando 85 pessoas, ficaram desabrigadas e o poder público preparou abrigos onde receberam as vítimas.  Conforme apurado, a cidade chegou a ficar ilhada, porque a saída pelo distrito de Piraputanga ficou interditada. A ponte velha ficou submersa e o acesso pela rodovia BR-419 ficou arriscado.

 

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