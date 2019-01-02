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Aquidauana

Alvo de vandalismo e de incêndio, capela da zona rural será reconstruída

Fogo destruiu local de orações na madrugada do dia 31

Renan Nucci

Publicado em 02/01/2019 às 17:09

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A capela Nossa Senhora Aparecida, localizada na estrada que liga Camisão a Piraputanga, em Aquidauana, foi destruída por incêndio na madrugada do último dia 31, mas de acordo com o micro-empresário Wilson Ferreira, de 59 anos, será reconstruída. Ele busca ajuda e doações para reformar o local que já virou ponto turístico da região.

Wilson conta que a capela foi inaugurada no dia 12 de outubro de 2002. Ele foi informado logo pela manhã  de segunda sobre o incêndio.  “Nossa, foi muito ruim , me senti muito mal. Meu tio encontrou aquele lugar e era uma promessa deixar tudo em ordem", disse.

 Ele conta que o local já havia sido danificado outras vezes. "Em 2013, eu vinha de Piraputanga e quando dei uma olhada, percebi que tinha uma coisa errada. Haviam roubado a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Conseguimos outra bem maior e agora acontece isso. Também quebraram um azulejo com a minha foto duas vezes. Acredito que a pessoa que fez isso não gosta de mim", lamentou.

Wilson alega que pretende demolir a parte da frente e, com ajuda de algum arquiteto, planejar reconstruir outra ainda melhor, com ajuda da comunidade. " Quero fazer uma coisa bonita para a população. Ela já virou um ponto turístico, foi uma promessa, faço de tudo para preservar a capela construída pelo meu tio. Os peões encontraram a imagem embaixo da terra e contaram para o meu tio que fez uma capela. Lá tem uma água que jorra e nunca seca". 

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