Enquete mostra que os leitores do O Pantaneiro vão usar o 13° para pagar contas

Dívidas
Chegada de impostos como IPTU e IPVA motivam escolham
Os leitores que participaram da última enquete do jornal O Pantaneiro afirmaram que o 13° salário será usado para o pagamento de contas. Em janeiro, é preciso pagar impostos como IPVA e IPTU, motivo pelo qual o dinheiro extra não terá outra finalidade.
Conforme o resultado fechado hoje, 67,50% dos participantes disseram que o 13° será usado para o acerto de contas. 17,50% afirmou que irá poupar, 13,75% disse que usaria para viagens e apenas 1,25% aproveitaria para comprar os presentes do natal.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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