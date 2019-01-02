Enquete mostra que os leitores do O Pantaneiro vão usar o 13° para pagar contas

Os leitores que participaram da última enquete do jornal O Pantaneiro afirmaram que o 13° salário será usado para o pagamento de contas. Em janeiro, é preciso pagar impostos como IPVA e IPTU, motivo pelo qual o dinheiro extra não terá outra finalidade.

Conforme o resultado fechado hoje, 67,50% dos participantes disseram que o 13° será usado para o acerto de contas. 17,50% afirmou que irá poupar, 13,75% disse que usaria para viagens e apenas 1,25% aproveitaria para comprar os presentes do natal.