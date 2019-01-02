Pancadas de chuva à tarde e à noite nesta quarta-feira na região de Aquidauana

O forte calor que predomina na região de Aquidauana continua acompanhado de pancadas de chuvas isoladas. Com o choque de massas de ar quente, deve chover nesta quarta-feira (2) à tarde e à noite, conforme divulgado pelo boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O céu com muitas nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima não passa dos 34 graus Celsius. Ventos fracos com rajas em determinados momentos do dia. Umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95%.