Pancadas de chuva à tarde e à noite nesta quarta-feira na região de Aquidauana

Clima
Temperatura máxima hoje não deve passar dos 34 graus
O forte calor que predomina na região de Aquidauana continua acompanhado de pancadas de chuvas isoladas. Com o choque de massas de ar quente, deve chover nesta quarta-feira (2) à tarde e à noite, conforme divulgado pelo boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O céu com muitas nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima não passa dos 34 graus Celsius. Ventos fracos com rajas em determinados momentos do dia. Umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS