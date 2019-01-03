Possibilidade de pancadas de chuva à tarde nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
Temperaturas seguem altas, com máxima de 36 graus
O terceiro dia de 2019 segue com altas temperaturas em Aquidauana e região. Nesta quinta-feira, o céu fica claro e parcialmente nublado pela manhã, mas à tarde pode chover em pontos isolados, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é 23 graus e a máxima de 36 graus Celsius. Umidade relativa do ar deve variar de 40% a 100%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS