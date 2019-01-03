Possibilidade de pancadas de chuva à tarde nesta quinta-feira em Aquidauana e região

O terceiro dia de 2019 segue com altas temperaturas em Aquidauana e região. Nesta quinta-feira, o céu fica claro e parcialmente nublado pela manhã, mas à tarde pode chover em pontos isolados, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é 23 graus e a máxima de 36 graus Celsius. Umidade relativa do ar deve variar de 40% a 100%.