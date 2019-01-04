Sexta-feira de sol entre nuvens em Aquidauana e região

Clima
Há possibilidade de chuvas isoladas à tarde
Nesta sexta-feira (4) a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado em Aquidauana e região. De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), deve chover à tarde em pontos isolados.
A temperatura mínima prevista para hoje é 23 graus e a máxima de 35 graus Celsius.
Umidade relativa do ar mínima de 45% e a máxima de 95%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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