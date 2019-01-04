Sexta-feira de sol entre nuvens em Aquidauana e região

Nesta sexta-feira (4) a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado em Aquidauana e região. De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), deve chover à tarde em pontos isolados.

A temperatura mínima prevista para hoje é 23 graus e a máxima de 35 graus Celsius.

Umidade relativa do ar mínima de 45% e a máxima de 95%.