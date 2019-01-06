Aquidauanense cria animação e video viraliza na internet

Faz sucesso nas redes sociais entre o Facebook e em diversos grupos do whatsapp um vídeo de animacao produzido por um jovem de Aquidauana que conta um pouco da história da cultura sul-matogrossense.

Leandro Falcão (29), também instrutor de trânsito

Depois de dar risada com o vídeo, o que a gente quer saber mesmo é a identidade do autor. O Site O Panteiro foi atrás dele e batemos um papo com o rapaz super criativo.

O que para alguns pode parecer surpresa é que Leandro Falcao, 29 anos, ainda reside em Aquidauana e nao quer sair da cidade. Ele é instrutor de trânsito e mora no Centro da cidade.

Ele nos conta que há apenas dois anos comecou a fazer as animações nas horas vagas. "Comecei fazendo sem muita intenção. Sempre tive muitas ideias, desenhava e criava tirinhas e histórias em quadrinhos".

Após várias postagens, a primeira animação sua que viralizou foi "9 tipos de pessoas para tomar tereré", que obteve rapidamente mais de 1 milhão de visualizações. "Até esta postagem, não tinha muita vontade de desenhar sobre o MS. A partir daí sempre faço desenhos voltados à nossa cultura".

O seu mais recente vídeo conta um pouco sobre as cidades de Mato Grosso do Sul e foi a grande inspiração para o artista criar a sua página no Facebook, intitulada Leandertal (https://www.facebook.com/oleandertal/). Lá, podemos encontrar outras postagens como Exterminador do Pantanal-Parte 2, Pantamon (mistura de Pokemon com o Pantanal) Talk Show do Pantanal (um programa de entrevista, entrevista bem sen noção) e algumas continuações como o Jornal Pantanal e os Action Figures Parte 2.

Finalizando sua entrevista, Leandro agradece o apoio e convida todos os conterrâneos a curtirem sua página e acompanharem seus próximos vídeos.