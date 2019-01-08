Matrículas da Rede Municipal de Aquidauana podem ser feitas até dia 25

Educação
Para a realização das matrículas é importante que os pais ou responsáveis compareçam munidos de toda documentação
As matrículas na Rede Municipal de Ensino de Aquidauana devem ser feitas até o dia 25 de janeiro. Os interessados devem procurar a secretaria das escolas que terão seu funcionamento das 7h às 17h.
Para a realização das matrículas é importante que os pais ou responsáveis compareçam munidos de toda documentação. Também estão abertas as matrículas para os Centros de Educação Infantil Dr. Antônio Arruda Sampaio, localizado na Vila Pinheiro e Centro Municipal de Educação Infantil Prof. Ênio de Castro Cabral, localizado na Vila São Pedro.
Qualquer dúvida ou informação entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação por meio do telefone (67) 3240-1500 ou e-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS