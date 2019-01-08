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Educação

Matrículas da Rede Municipal de Aquidauana podem ser feitas até dia 25

Para a realização das matrículas é importante que os pais ou responsáveis compareçam munidos de toda documentação

Renan Nucci

Publicado em 08/01/2019 às 14:32

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As matrículas na Rede Municipal de Ensino de Aquidauana devem ser feitas até o dia 25 de janeiro.  Os interessados devem procurar a secretaria das escolas que terão seu funcionamento das 7h às 17h.

Para a realização das matrículas é importante que os pais ou responsáveis compareçam munidos de toda documentação. Também estão abertas as matrículas para os Centros de Educação Infantil Dr. Antônio Arruda Sampaio, localizado na Vila Pinheiro e Centro Municipal de Educação Infantil Prof. Ênio de Castro Cabral, localizado na Vila São Pedro.

Qualquer dúvida ou informação entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação por meio do telefone (67) 3240-1500 ou e-mail: gemed@aquidauana.ms.gov.br.

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