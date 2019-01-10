Jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Maria José Carpezani

O Jornal o Pantaneiro e a funerária Pax Universal lamentam a morte de Maria José Carpezani.

Ela morreu ontem (9) e seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, localizada à Rua Cassemiro Brum, 861.

O sepultamento está previsto para está quinta-feira (10) 10h no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Familiares pedem a presença de amigos e conhecidos para a despedida.