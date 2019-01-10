Jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Maria José Carpezani

Nota de falecimento
O sepultamento está previsto para está quinta-feira (10) 10h no Cemitério Municipal de Aquidauana
O Jornal o Pantaneiro e a funerária Pax Universal lamentam a morte de Maria José Carpezani.
Ela morreu ontem (9) e seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, localizada à Rua Cassemiro Brum, 861.
O sepultamento está previsto para está quinta-feira (10) 10h no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Familiares pedem a presença de amigos e conhecidos para a despedida.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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