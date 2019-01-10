Temperatura máxima pode alcançar 38ºC nesta quinta-feira em Aquidauana

A quinta-feira (10) deve ser de muito calor em Aquidauana. Isso porque, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que a temperatura máxima pode alcançar até 38ºC hoje. Já a mínima não fica abaixo de 24ºC.

Porém, durante a tarde e à noite também são esperadas pancadas de chuvas e trovoadas no município.

O clima quente seguido de chuva continua, conforme o Inmet, pelo menos atés o domingo (13). Durante esses dias, o tempo será de sol e períodos de nublado e pancadas de chuvas, principalmente à tarde. Chove forte especialmente no sudoeste, oeste e noroeste do Estado. As temperaturas se mantêm elevadas.