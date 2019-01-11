Prefeitura de Aquidauana abre cadastro reserva de professores

A Prefeitura Municipal de Aquidauana abriu edital para cadastro reserva de professores para exercício de aulas temporárias sob o regime de convocação (Quadro Efetivo) e contrato temporário (para os professores que não tem vínculo com o Município).

As funções são de docente na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos em unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana, na Área Urbana, Aldeias Indígenas, Distritos e Escolas Pantaneiras, durante o ano letivo de 2019.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição e entregar na Secretaria Municipal de Educação (rua Luiz da Costa Gomes, em frente a prefeitura). O Edital está disponível aqui.