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Emitido alerta de tempestade para 95% dos municípios de MS, incluindo Aquidauana

A Defesa Civil orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores

Renan Nucci

Publicado em 12/01/2019 às 08:08

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A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul (Cedec/MS) emitiu alerta de tempestade  para 95% dos municípios sul-mato-grossenses. O documento toma como base aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Chuvas e ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora vão atingir as regiões Centro, Leste, Sul, Sudoeste e Norte do Estado. A região do Pantanal também será afetada. Ainda conforme o aviso há risco de queda de granizos, assim como estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Os municípios que podem ser afetados são: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã e Campo Grande.

Há ainda na lista os municípios: Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Figueirão, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí e Juti.

Os demais são: Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Instruções

A Defesa Civil orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

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