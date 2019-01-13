Rapaz de 25 anos é preso após ameaçar ex-mulher com faca em bar no Nova Aquidauana

Polícia
Caso aconteceu na noite de ontem (12)
Jovem de 25 anos foi preso na noite de ontem (12) depois de ameaçar de morte a ex-mulher também de 25 anos em um bar localizado no Nova Aquidauana.
Segundo o registro da polícia, a jovem bebia no bar na companhia de outros dois rapazes quando seu ex se aproximou, levantou a camiseta mostrando uma faca e disse que “hoje vou tomar sangue de uma vadia e de um vagabundo”.
A mulher conseguiu escapar pelos fundos do bar, mas foi abordada novamente pelo ex já quase perto da casa de familiares.
Porém, ao ver a cena, parentes impediram que o suspeito a agredisse ela. Em seguida, a polícia foi chamada e encaminhou os envolvidos até a delegacia.
O caso foi registrado como ameaça – violência doméstica.
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