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Rapaz de 25 anos é preso após ameaçar ex-mulher com faca em bar no Nova Aquidauana

Caso aconteceu na noite de ontem (12)

Guilherme Henrique

Publicado em 13/01/2019 às 09:12

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Jovem de 25 anos foi preso na noite de ontem (12) depois de ameaçar de morte a ex-mulher também de 25 anos em um bar localizado no Nova Aquidauana.

Segundo o registro da polícia, a jovem bebia no bar na companhia de outros dois rapazes quando seu ex se aproximou, levantou a camiseta mostrando uma faca e disse que “hoje vou tomar sangue de uma vadia e de um vagabundo”.

A mulher conseguiu escapar pelos fundos do bar, mas foi abordada novamente pelo ex já quase perto da casa de familiares.

Porém, ao ver a cena, parentes impediram que o suspeito a agredisse ela. Em seguida, a polícia foi chamada e encaminhou os envolvidos até a delegacia.

O caso foi registrado como ameaça – violência doméstica.

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