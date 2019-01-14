Aquidauanense de 25 anos é bronze no Grand Slam de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi

O aquidauanense Matheus Godoy Romero, de 25 anos, foi medalha de bronze na etapa do Grand Slam de Jiu-Jitsu realizada neste final de semana, em Abu Dhabi. Ele fez cinco lutas na categoria adulto faixa-preta até 94 quilos, subindo ao pódio entre os três melhores.

Apesar de ser de Aquidauana, hoje Matheus vive em Abu Dhabi, onde treina representando a equipe Alliance de Campo Grande. Ele compete há 13 anos. Além dele, outros atletas de Mato Grosso do Sul também participaram da competição nos Emirados Árabes Unidos.

Ariadne, foi campeã no adulto, até 55 quilos e Isadora Maggioni, de Corumbá, foi vice-campeã no adulto faixa-roxa até 49 quilos. Emílio China foi prata na master até 94 quilos. Por sua vez, Paulo Illas Tognini, de Campo Grande e Oriones Feitosa, de Corumbá, não medalharam, mas representaram bem o estado.