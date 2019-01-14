Mulher agride PM para evitar prisão do marido e também acaba detida em Aquidauana

Aquidauana
A confusão aconteceu na colônia Buriti
Homem de 42 anos foi preso na tarde de ontem (13) suspeito de ameaçar de morte um idoso de 68 anos em Aquidauana. Além disso, a esposa do suspeito também acabou presa por agredir os policiais na tentativa de evitar a prisão do marido.
Segundo o registro policial, a confusão aconteceu na colônia Buriti. O idoso conta que o suspeito sempre passava em frente a sua chácara e dizia que iria mata-lo. Ontem, mais uma vez a cena se repetiu e o idoso resolveu chama a polícia, pois temia por sua vida.
Militares foram até a casa do suspeito e no momento que conduziam o homem de 42 anos para a delegacia foram surpreendidos pela esposa dele. A mulher de 41 anos agrediu os policiais para tentar evitar que o marido fosse levado.
Os dois acabaram presos e levados para a polícia onde o caso foi registrado como ameaça e resistência.
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