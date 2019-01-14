Polícia prende suspeito de matar trabalhador rural em Aquidauana

Fabricio Lopes de Lima, 21 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de ontem (13) em Nova Alvorada do Sul. Ele é o principal suspeito de matar com golpes de punhal o trabalhador rural Manoel Rubens Garcia, de 58 anos, em outubro do ano passado, em Aquidauana.

Segundo o jornal Alvorada Informa, a prisão foi realizada quando militares patrulhavam na rua Elísio Ferraz no Bairro Maria de Lourdes. A equipe viu o homem em frente a uma residência e o abordou.

Após checagem do sistema da polícia, os policiais descobriram que o rapaz tinha mandado de prisão em aberto pela morte de Manoel.

O foragido foi preso e levado pelos policiais militares para delegacia.

Caso - O trabalhador rural Manoel Rubens Garcia, de 58 anos, foi morto a golpes de punhal por um colega de trabalho, em fazenda localizada na região do Pantanal da Nhecolândia, na zona rural de Aquidauana. O suspeito, identificado como Fabrício, fugiu do local.

Informações apontam que ele e a vítima teriam se desentendido por causa de ração de gado na sede da fazenda, à tarde. De acordo com a Polícia Civil, os dois chegaram a discutir seriamente, mas foram separados por amigos. À noite, Fabrício encontrou Manoel sentado em uma cadeira da casa e o atacou por trás.

A vítima levou aproximadamente seis golpes na nuca e morreu no local, em razão de grave ferimento que rompeu artéria do pescoço.