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Golpes de punhal

Polícia prende suspeito de matar trabalhador rural em Aquidauana

Suspeito foi preso ontem em Nova Avorada do Sul

Guilherme Henrique

Publicado em 14/01/2019 às 11:38

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Fabricio Lopes de Lima, 21 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de ontem (13) em Nova Alvorada do Sul. Ele é o principal suspeito de matar com golpes de punhal o trabalhador rural Manoel Rubens Garcia, de 58 anos, em outubro do ano passado, em Aquidauana.

Segundo o jornal Alvorada Informa, a prisão foi realizada quando militares patrulhavam na rua Elísio Ferraz no Bairro Maria de Lourdes. A equipe viu o homem em frente a uma residência e o abordou.

Após checagem do sistema da polícia, os policiais descobriram que o rapaz tinha mandado de prisão em aberto pela morte de Manoel.

O foragido foi preso e levado pelos policiais militares para delegacia.

Caso - O trabalhador rural Manoel Rubens Garcia, de 58 anos, foi morto a golpes de punhal por um colega de trabalho, em fazenda localizada na região do Pantanal da Nhecolândia, na zona rural de Aquidauana. O suspeito, identificado como Fabrício, fugiu do local.

Informações apontam que ele e a vítima teriam se desentendido por causa de ração de gado na sede da fazenda, à tarde. De acordo com a Polícia Civil, os dois chegaram a discutir seriamente, mas foram separados por amigos. À noite, Fabrício encontrou Manoel sentado em uma cadeira da casa e o atacou por trás.

A vítima levou aproximadamente seis golpes na nuca e morreu no local, em razão de grave ferimento que rompeu artéria do pescoço.

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