Estádio Noroeste é liberado pelo MPE para estreia do Campeonato Estadual

O Estádio Noroeste, de Aquidauana, foi liberado pelo Ministério Público para o Campeonato Estadual de Futebol. Deste modo, o Aquidauanense fará sua estreia em casa, no próximo sábado, 19, contra o Operário de Dourados.

Conforme documento assinado pela promotora de justiça Angélica de Andrade Arruda, o Noroeste está liberado desde que seja respeitada a capacidade máxima de lotação. No entanto, ainda não pode sediar jogos à noite por conta de problemas no laudo de engenharia.

Por sua vez, o Azulão segue treinando a todo vapor para estrear com vitória. Atual campeão da Série B, a equipe busca vaga na Copa do Brasil. Os treinos têm sido realizados sempre nos dias de segunda, quarta, quinta e sexta-feira.