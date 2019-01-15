Estádio Noroeste é liberado pelo MPE para estreia do Campeonato Estadual

Esportes
No entanto, ainda não pode sediar jogos à noite
O Estádio Noroeste, de Aquidauana, foi liberado pelo Ministério Público para o Campeonato Estadual de Futebol. Deste modo, o Aquidauanense fará sua estreia em casa, no próximo sábado, 19, contra o Operário de Dourados.
Conforme documento assinado pela promotora de justiça Angélica de Andrade Arruda, o Noroeste está liberado desde que seja respeitada a capacidade máxima de lotação. No entanto, ainda não pode sediar jogos à noite por conta de problemas no laudo de engenharia.
Por sua vez, o Azulão segue treinando a todo vapor para estrear com vitória. Atual campeão da Série B, a equipe busca vaga na Copa do Brasil. Os treinos têm sido realizados sempre nos dias de segunda, quarta, quinta e sexta-feira.
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