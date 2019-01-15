Funtrab oferece 215 oportunidades de trabalho em Aquidauana

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) intermedeia 965 oportunidades de emprego em cidades do interior do Estado. Há vagas em todas as regiões, conforme boletim divulgado nesta semana. Estão contratando pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, cozinheiro, mecânico, motorista, vendedor e outros profissionais.

Quem mora em Aquidauana, por exemplo, pode conseguir emprego na área rural. São 215 oportunidades para os trabalhadores. A lista completa pode ser acessada pelo link. Interessados nas funções devem procurar a Casa do Trabalhador, na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto.

Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.