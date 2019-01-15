Prefeitura de Aquidauana abre cadastro reserva para professores da rede municipal

A Prefeitura de Aquidauana abre ontem, 14, a inscrição do Cadastro Reserva de Professores Habilitados para exercício de aulas temporárias sob o regime de convocação (Quadro Efetivo) e contrato temporário (para os professores que não tem vínculo com o Município) para atuar na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos em unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana, na Área Urbana, Aldeias Indígenas, Distritos e Escolas Pantaneiras, durante o ano letivo de 2019.

Conforme Edital/SEMED N° 01/2019, para efeito de convocação ou contrato temporário o interessado deverá ter formação em curso superior de licenciatura plena reconhecidos pelo MEC, conforme a sua área de atuação: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Graduação em Pedagogia ou Normal Superior (Professor Regente).

Os professores interessados em se inscrever deverão acessar o site da prefeitura de Aquidauana, clicar no ícone Diário Oficial e acessar a edição 1114, do dia 11 de janeiro de 2019, imprimir e preencher a ficha de inscrição (página 03) e entregar na Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, (em frente à prefeitura).

O prazo para entrega da ficha de inscrição do cadastro é de 14 a 18 e de 21 a 25 de janeiro de 2019, das 8h às 12h.

O interessado em se cadastrar no quadro reserva de professores da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana poderá fazê-lo em até duas etapas de ensino. A relação de candidatos cadastrados, por atividade, componente curricular/disciplina, será publicada no Diário Oficial do Município, por ordem alfabética.