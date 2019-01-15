Rede Municipal de Ensino está com vagas abertas educação infantil

A Rede Municipal de Ensino de Aquidauana está com vagas abertas para a educação infantil. Confira lista de vagas por escola no perímetro urbano:

1. CMEI ANDRÉA PACE DE OLIVEIRA – BAIRRO EXPOSIÇÃO AO LADO CAIC

BERÇÁRIO INTEGRAL – 8 VAGAS

PRÉ I MATUTINO – 2 VAGAS

PRÉ I VESPERTINO – 4 VAGAS

PRÉ II MATUTINO – 1 VAGA

PRÉ II VESPERTINO – 5 VAGAS

2. CMEI BEZERRA DE MENEZES - BAIRRO ALTO

02 VAGAS MATERNAL II - MATUTINO

03 VAGAS PRÉ I MATUTINO

3. CMEI DONA MAFALDA – VILA CIDADE NOVA

BERÇÁRIO INTEGRAL - 2 VAGAS

PRÉ L A MATUTINO - 8 VAGAS

4. CMEI EMÍLIA ALVES NOGUEIRA – AVENIDA MATO GROSSO – BAIRRO NOVA AQUIDAUANA

PRÉ I MATUTINO - 2 VAGAS

PRÉ I VESPERTINO - 3 VAGAS

PRÉ II MATUTINO - 5 VAGAS

1° ANO MATUTINO - 7 VAGAS

1° ANO VESPERTINO 2 VAGAS

5. CMEI PROFESSOR ENIO CABRAL – VILA SÃO PEDRO – PRÓXIMO A ESCOLA ESTADUAL DÓRIS MENDES TRINDADE

BERÇARIO INTEGRAL – 5 VAGAS

PRÉ I MATUTINO - 10 VAGAS

PRÉ I VESPERTINO – 8 VAGAS

PRÉ II MATUTINO – 17 VAGAS

PRÉ II VESPERTINO – 16 VAGAS

6. CMEI PROFESSOR JOSÉ RODOLFO FALCÃO – BAIRRO NOVA AQUIDAUANA (UNIDADE NOVA)

PRÉ I = 18 VAGAS

PRÉ II = 27 VAGAS

7. CMEI DOUTOR ANTÔNIO DE ARRUDA SAMPAIO – VILA PINHEIRO

PRÉ II VESPERTINO – 11 VAGAS

8. CMEI LEONOR GARCIA - BAIRRO SANTA TEREZINHA

MATERNAL II INTEGRAL - 05 VAGAS

MATERNAL II MATUTINO - 09 VAGAS

MATERNAL III MATUTINO - 02 VAGAS

PRÉ I MATUTINO - 05 VAGAS

PRÉ I VESPERTINO - 02 VAGAS

PRÉ II MATUTINO - 01 VAGA

PRÉ II VESPERTINO - 07 VAGAS

9. CMEI VALDIR CARTHCART FERREIRA – VILA TRINDADE

MATERNAL II MATUTINO A - 07 VAGAS

MATERNAL III MATUTINO A - 02 VAGAS

PRÉ I MATUTINO A - 08 VAGAS

10. CMA ROTARY CLUB – BAIRRO GUANANDY

PRÉ I A MATUTINO – 4 VAGAS

PRÉ II A MATUTINO – 8 VAGAS

1° ANO A MATUTINO – 9 VAGAS

1° ANO B MATUTINO – 25 VAGAS

2° ANO B VESPERTINO – 2 VAGAS

11. EM MARISA SCAFF – JARDIM SÃO FRANCISCO

PRÉ I A - 04 VAGAS

PRÉ I - 09 VAGAS

PRÉ II A - 08 VAGAS

PRÉ II B - 01 VAGA

1° ANO - 12 VAGAS

2° ANO - 06 VAGAS