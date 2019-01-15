Rede Municipal de Ensino está com vagas abertas educação infantil

Aquidauana
Confira lista de vagas por escola
A Rede Municipal de Ensino de Aquidauana está com vagas abertas para a educação infantil. Confira lista de vagas por escola no perímetro urbano:
1. CMEI ANDRÉA PACE DE OLIVEIRA – BAIRRO EXPOSIÇÃO AO LADO CAIC
BERÇÁRIO INTEGRAL – 8 VAGAS
PRÉ I MATUTINO – 2 VAGAS
PRÉ I VESPERTINO – 4 VAGAS
PRÉ II MATUTINO – 1 VAGA
PRÉ II VESPERTINO – 5 VAGAS
2. CMEI BEZERRA DE MENEZES - BAIRRO ALTO
02 VAGAS MATERNAL II - MATUTINO
03 VAGAS PRÉ I MATUTINO
3. CMEI DONA MAFALDA – VILA CIDADE NOVA
BERÇÁRIO INTEGRAL - 2 VAGAS
PRÉ L A MATUTINO - 8 VAGAS
4. CMEI EMÍLIA ALVES NOGUEIRA – AVENIDA MATO GROSSO – BAIRRO NOVA AQUIDAUANA
PRÉ I MATUTINO - 2 VAGAS
PRÉ I VESPERTINO - 3 VAGAS
PRÉ II MATUTINO - 5 VAGAS
1° ANO MATUTINO - 7 VAGAS
1° ANO VESPERTINO 2 VAGAS
5. CMEI PROFESSOR ENIO CABRAL – VILA SÃO PEDRO – PRÓXIMO A ESCOLA ESTADUAL DÓRIS MENDES TRINDADE
BERÇARIO INTEGRAL – 5 VAGAS
PRÉ I MATUTINO - 10 VAGAS
PRÉ I VESPERTINO – 8 VAGAS
PRÉ II MATUTINO – 17 VAGAS
PRÉ II VESPERTINO – 16 VAGAS
6. CMEI PROFESSOR JOSÉ RODOLFO FALCÃO – BAIRRO NOVA AQUIDAUANA (UNIDADE NOVA)
PRÉ I = 18 VAGAS
PRÉ II = 27 VAGAS
7. CMEI DOUTOR ANTÔNIO DE ARRUDA SAMPAIO – VILA PINHEIRO
PRÉ II VESPERTINO – 11 VAGAS
8. CMEI LEONOR GARCIA - BAIRRO SANTA TEREZINHA
MATERNAL II INTEGRAL - 05 VAGAS
MATERNAL II MATUTINO - 09 VAGAS
MATERNAL III MATUTINO - 02 VAGAS
PRÉ I MATUTINO - 05 VAGAS
PRÉ I VESPERTINO - 02 VAGAS
PRÉ II MATUTINO - 01 VAGA
PRÉ II VESPERTINO - 07 VAGAS
9. CMEI VALDIR CARTHCART FERREIRA – VILA TRINDADE
MATERNAL II MATUTINO A - 07 VAGAS
MATERNAL III MATUTINO A - 02 VAGAS
PRÉ I MATUTINO A - 08 VAGAS
10. CMA ROTARY CLUB – BAIRRO GUANANDY
PRÉ I A MATUTINO – 4 VAGAS
PRÉ II A MATUTINO – 8 VAGAS
1° ANO A MATUTINO – 9 VAGAS
1° ANO B MATUTINO – 25 VAGAS
2° ANO B VESPERTINO – 2 VAGAS
11. EM MARISA SCAFF – JARDIM SÃO FRANCISCO
PRÉ I A - 04 VAGAS
PRÉ I - 09 VAGAS
PRÉ II A - 08 VAGAS
PRÉ II B - 01 VAGA
1° ANO - 12 VAGAS
2° ANO - 06 VAGAS
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS