Município de Aquidauana representado no Showtec 2019, em Maracaju

O prefeito Odilon Ribeiro esteve acompanhando o governador Reinaldo Azambuja, na solenidade de abertura do Showtec 2019, em Maracaju, na manhã desta quarta-feira.



O Showtec 2019 tem como principal objetivo unir as mais relevantes tecnologias e informações para o agro em um só lugar, de uma forma direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agro brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste.



Conforme frisou o prefeito Odilon Ribeiro, de Aquidauana há a participação de vários profissionais da área agropecuária, produtores rurais e empresas da região participam do evento, numa troca de experiências, participando de palestras e debates sobre temas relevantes e de impacto para a agricultura e inovações e tecnologias desenvolvidas de forma direta para o produtor rural.



O prefeito Odilon Ribeiro também está acompanhado do presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Frederico Stela, deputado estadual Paulo Corrêa, deputado Enelvo Feline e o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro.