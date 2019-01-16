Ruas de Aquidauana recebem nova sinalização de trânsito a começar pelo centro

A prefeitura de Aquidauana avança com o trabalho de sinalização das vias. De acordo com o diretor Flávio Gomes, do Departamento Municipal de Trânsito, são instaladas placas e também é feita a pintura do asfalto, com objetivo de aumentar ainda mais a segurança de motoristas e pedestres.

O trabalho começou pela rua Teodoro Rondon, entrada da cidade e já nesta manhã de quarta feira (16), estava na Rua Manoel Antônio Paes de Barros (centro).

São feitos a faixa de pedestre e faixa central, com direito dos condutores mudar de faixa de acordo com suas necessidades. Nos cruzamentos, antes deles é colocada uma faixa de pedestre, uma meia faixa de retenção de veículos e a sinalização ou letras Pare.

Todas essas sinalizações estão começando primeiro no centro da cidade.A ação é realizada pelo município em parceria com o Governo do Estado.

Com informações de Francis Leone