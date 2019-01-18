Calorão continua nesta sexta e máxima pode alcançar 37°C em Aquidauana

A semana termina ainda com temperaturas em alta. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de que os termômetros alcancem até 37°C nesta sexta-feira (18). A mínima não fica abaixo de 25°C.

O dia amanhece com céu parcialmente nublado. De tarde a previsão de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já de noite, parcialmente nublado com possíveis chuvas. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 45%.

Conforme dados do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), as maiores temperaturas registradas na primeira quinzena de janeiro no estado foram verificadas em Aquidauana e Água Clara, com 37,7°C nos dias 14 e 15 de janeiro, respectivamente.