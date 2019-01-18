Prefeito dá posse à nova secretária de Saúde de Aquidauana

Aconteceu nesta manhã, 18, no Paço Municipal, a cerimônia de posse da nova secretária municipal de Saúde da Prefeitura de Aquidauana. O prefeito Odilon Ribeiro assinou o decreto de posse de Ana Lucia Guimarães Alves Correa (Tuka) que assume o cargo de secretária municipal de saúde no lugar do Dr. Eduardo Moraes.

A solenidade de posse contou com a presença da primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, dos vereadores Mauro Luiz Batista (presidente da câmara), Anderson Meireles (líder do prefeito), Gabriel Silvério, Pr. Marcelo Garcia, Aguinaldo da Silva, Lenilda Damasceno, Edinho Grance, Sebastião dos Santos, Cláudio Alviço, Moacir Pereira, além de secretários municipais.

Durante a cerimônia de posse, com a presença grande parte dos servidores da pasta da saúde, o prefeito Odilon Ribeiro aproveitou para fazer um agradecimento público às equipes que mesmo diante das dificuldades, não mediram esforços para ajudar a Administração Municipal na gestão da saúde e prestação de atendimentos à comunidade.

“Existem problemas e desafios de todos os tamanhos na gestão pública, em especial, na saúde. Aqui não cuidamos só de aquidauanenses, mas de pacientes da microrregião toda. Por isso, eu faço questão de agradecer o cuidado, a responsabilidade e a competência de cada servidor dessa pasta, que não deixou a nossa saúde cair na qualidade, mas pelo contrário, fizeram muito com o pouco que temos. Vocês nos ajudam a tocar essa saúde e com qualidade”, frisou o prefeito.

Durante a solenidade, o prefeito, Dr. Eduardo e o secretário Wezer destacaram os resultados positivos conquistados pela Administração Municipal na gestão da saúde municipal, como, por exemplo: 200 mil atendimentos em atenção básica realizados em 2018; a implantação do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), com crescente atendimentos e boa repercussão junto aos pacientes e familiares; trabalho de educação e prevenção feitos pelas coordenadorias de saúde e o Nasf.

Além disso, a Administração Municipal também comemora os bons resultados com a sala de mamografia equipada, que graças à parceria do Governo do Estado, a prefeitura de Aquidauana conseguiu zerar a fila de espera para realização da mamografia e da ultrassonografia também aumentaram os atendimentos e já não há mais a demora de anos anteriores e, ainda, as novas ambulâncias em funcionamento.

Ao Dr. Eduardo Moraes, o prefeito Odilon agradeceu pela parceria nos dois anos de secretariado e à recém empossada secretária, Tuka desejou boas-vindas e conclamou-a para o trabalho de ajudar a melhorar e fortalecer a saúde municipal.

“Crescemos muito em atendimentos, em atenção básica e em qualidade do serviço prestado aos pacientes. A missão é melhorar e continuarmos avançando. Não sabemos o que vamos ter de repasses federal, como será daqui a diante, mas temos muito para ser feito e vamos nos desdobrar para fazer o que for possível”, afirmou o prefeito.

Na oportunidade, o ex-secretário, Dr. Eduardo Moraes agradeceu ao prefeito Odilon Ribeiro e ao vereador licenciado e secretário municipal de Governo, Wezer Lucarelli pelo convite feito em 2017 para que ele assumisse a pasta da saúde.

“Era para ser por pouco tempo, interinamente, mas fui ficando e pude nesses dois anos aprender muito sobre gestão pública e, principalmente, ajudar ao prefeito Odilon na administração da saúde municipal, enfrentando problemas, crises e desafios numa das pastas mais difíceis dos governos. Saiu com o sentimento de dever cumprido e com uma gratidão e reconhecimento por tudo e todos que estiveram ao meu lado nesse tempo de gestão”, disse o Dr. Eduardo, finalizando sua fala desejando êxito à nova secretária.

A secretária Tuka agradeceu as palavras e apoio do ex-secretário Eduardo e o convite e confiança depositados pelo prefeito Odilon em sua nomeação. “O desafio está lançado e aceitei com força de vontade e muita determinação, pois tenho acompanhado a gestão do prefeito Odilon Ribeiro, que somada ao potencial desses técnicos e profissionais da saúde que temos, tem feito a diferença na cidade e para todos que procuram em nosso sistema de saúde um atendimento”, finalizou.

