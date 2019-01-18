Prefeito Odilon Ribero faz visita domiciliar junto à equipe do SAD em Aquidauana

Saúde
O trabalho é realizado junto a pacientes que se encontram em delicado quadro clínico
Atendimento nas horas mais difíceis: basicamente é essa a maior missão do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), implantado na gestão do prefeito Odilon Ribeiro.
O trabalho é realizado junto a pacientes que se encontram em delicado quadro clínico e já não podem mais se deslocar às unidades de saúde do município.
E nessa quinta-feira o prefeito atendeu ao pedido de uma paciente que queria conhecê-lo pessoalmente e relatar o atendimento prestado.
"Fico feliz em vir até a casa de uma paciente e saber que nosso trabalho tem feito diferença na vida das pessoas, a equipe do SAD é motivo de orgulho", relatou o prefeito.
"Esse atendimento é muito humano, realizado nas horas mais difíceis e nos traz muita reflexão", frisou.
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