Sábado nublado e chuvoso durante todo dia em Aquidauana e região

Clima
Apesar das chuvas para amenizar o calor, tempo prossegue abafado e com altas temperaturas
Alegria dos aquidauanenses e anastacianos, as chuvas devem cair sobre a região Sudoeste durante todo este sábado (19). O forte calor durante a semana dá lugar às chuvas com possibilidade de fortes trovoadas neste final de semana, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e máxima de 32 graus. Alta umidade relativa, que deverá variar entre 65% e 95%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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