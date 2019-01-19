Sábado nublado e chuvoso durante todo dia em Aquidauana e região

Alegria dos aquidauanenses e anastacianos, as chuvas devem cair sobre a região Sudoeste durante todo este sábado (19). O forte calor durante a semana dá lugar às chuvas com possibilidade de fortes trovoadas neste final de semana, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e máxima de 32 graus. Alta umidade relativa, que deverá variar entre 65% e 95%.