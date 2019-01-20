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Esporte

Aquidauanense vence em casa por 3 a 2 o Operário de Dourados

Guilherme Henrique

Publicado em 20/01/2019 às 08:31

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O Aquidauanense venceu em casa por 3 a 2 o Operário de Dourados, na tarde desta sábado (19), na estreia pelo Campeonato Estadual de Futebol 2019. A partida reuniu grande público que foi até o estádio prestigiar e também incentivar o time.

Além dele, quem também começou a competição com o pé direito foi o Comercial que venceu a Serc de Chapadão do Sul por 2 a 0 e o União ABC que bateu o Costa Rica por 1 a 0.

Neste domingo (20) jogam, também às 16h, Novoperário x Urso no Jacques da Luz e Operário x Corumbaense no Morenão. Às 20h, novamente no Morenão, encerram a rodada de abertura Sete de Setembro x Águia Negra.

A competição foi dividida em duas fases. A primeira delas será realizada em 11 rodadas. Todos jogam contra todos. Os oito que somarem mais pontos avançam para as quartas de final. Os quatro restantes, além de eliminados serão rebaixados para a Série B do ano que vem.

A medida foi tomada para enxugar a 1ª divisão. O objetivo da Federação Estadual é que a partir do ano que vem o torneio tenha somente 10 participantes.

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