Após vitória, Aquidauanense inicia semana de olho no Urso, adversário de quarta

O Aquidauanense estreou no último sábado com vitória no Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul. Jogando em casa, no estádio Noroeste, a equipe venceu o Operário de Dourados por 3 a 2 e agora se prepara para o próximo desafio. Também em casa, o Azulão encara o Urso de Mundo Novo na quarta-feira, a partir das 20 horas. O adversário também vem embalado com uma vitória de 1 a 0 sobre o novo.

Os jogadores descansaram ontem, se reapresentaram na manhã desta segunda-feira para um treino de recuperação e nesta tarde fazem um trabalho tático com o técnico Mauro Marino, no local do jogo. O treinador destacou a importância da vitória, pois dá confiança. “Foi um resultado importante que nos dá confiança e tranquilidade para nos prepararmos para a sequência da competição”, explicou.

Ele explica que é importante manter a mentalidade vitoriosa, até porque o Aquidauana é o atual campeão da Série B, e afirmou que não deve fazer mudanças na escalação que entrou em campo no sábado. “Nossa intenção é manter a mesma equipe. Claro que vamos fazer alguns ajustes, corrigir erros e aprimorar os acertos, para que a gente continue tendo êxito em nosso trabalho”, pontuou.