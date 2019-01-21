Com destaque para colheita de maçã, Aquidauana tem 376 vagas de emprego

Mais de 1,8 mil oportunidades de trabalho estão disponíveis em Mato Grosso do Sul com apoio da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS). Há vagas em cidades de todas as regiões do Estado. As cidades que têm mais vagas são Aquidauana (376) e Iguatemi (664). Nos dois locais o destaque está na contratação de trabalhadores da cultura da maçã.

Com cultivares específicas para o clima quente, a fruta tem bastante produção nos primeiros meses do ano. Em Aquidauana, os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto. Contato pelo telefone (67) 3241-5652. Horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira. A lista completa com todas as vagas pode ser acessada pelo link.

Outras chances de emprego formal estão espalhadas pelos municípios de Aparecida do Taboado (11), Bataguassu (84), Batayporã (15), Corumbá (8), Costa Rica (52), Coxim (4), Dourados (50), Guia Lopes da Laguna (13), Itaquiraí (17), Ivinhema (14), Jardim (6), Naviraí (34), Nova Alvorada do Sul (44), Nova Andradina (37), Paranaíba (4), Ponta Porã (107), Ribas do Rio Pardo (10), Rio Brilhante (51), Rio Verde de Mato Grosso (8), São Gabriel do Oeste (30), Sidrolândia (49), Sonora (8) e Três Lagoas (11).