Com três ocorrências em 1 dia, bombeiros alertam para risco de queimadas em Aquidauana

Com três queimadas atendidas em apenas um dia, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana alerta que atear fogo em mato ou mesmo lixo “tem que ser evitado” devido ao tempo seco. Além disso, a pratica é crime ambiental e quem foi flagrado pode ser multado.

Segundo divulgado pelos militares, uma das ocorrências mais recentes foi registrada ontem (22), por volta das 14h30, em uma chácara, localizada na Estrada da Campina.

O proprietário informou que o fogo na vegetação estava perto de atingir um galpão da propriedade. No local, os bombeiros combateram o incêndio com agua e abafadores, impedindo assim que o fogo se alastrasse até a estrutura.

Porém, dos 6 hectares da fazenda pelo menos dois foram completamente queimados pelas chamas.

“A falta de chuva, o forte calor e o tempo seco facilitando a propagação do fogo em vegetação ou mesmo em terrenos. A orientação é para que a população evite de atear fogo em lixo ou mesmo em mato alto”, destaca.

*Com informações de Francis Leone