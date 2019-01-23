Termômetros podem alcançar até 38ºC nesta quarta-feira, prevê Inmet

A temperatura máxima pode atingir 38ºC nesta quarta-feira (23) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O dia deve ser tão quente, que a mínima não deve ficar abaixo de 26ºC.

A boa notícia é que segundo o instituto, há possibilidade de chuva de tarde e a noite. Contudo, nos dois períodos o fenômeno pode estar acompanhado de trovoadas em áreas isoladas.

Enquanto isso, a umidade relativa do ar oscila entre 70% e 35%.