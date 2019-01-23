Termômetros podem alcançar até 38ºC nesta quarta-feira, prevê Inmet

Calor
O dia deve ser tão quente, que a mínima não deve ficar abaixo de 26ºC
A temperatura máxima pode atingir 38ºC nesta quarta-feira (23) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O dia deve ser tão quente, que a mínima não deve ficar abaixo de 26ºC.
A boa notícia é que segundo o instituto, há possibilidade de chuva de tarde e a noite. Contudo, nos dois períodos o fenômeno pode estar acompanhado de trovoadas em áreas isoladas.
Enquanto isso, a umidade relativa do ar oscila entre 70% e 35%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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